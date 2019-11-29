Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"У нас є велика тривога з цього приводу. Якщо ще в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив про те, що під час зустрічі "нормандської четвірки" він обов'язково скаже про необхідність повернення як Криму, так і Донбасу, то останнім часом у його риториці слово "Крим" у зв'язку з "нормандською зустріччю" зникло. І ми це відзначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, у тому числі й очікувань наших західних партнерів, зокрема Макрона і Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку. Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама по собі відсутність згадки про Крим, замовчування про Крим Путіним буде сприйматися як подарунок, як згода на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою Крим. І навіть якщо хтось буде заперечувати, то він посилатиметься на цю зустріч і казатиме: "Слухайте, ви ж самі цього особливо й не хотіли". Ми намагаємося донести свою точку зору і президенту Зеленському", - сказав він.

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Водночас Чубаров зазначив, що громадська думка нині доволі голосно звучить в Україні у зв'язку з майбутньою зустріччю.

"Мені здається, що тут треба наголос робити на зверненнях до наших партнерів - Макрона і Меркель. Можна запропонувати просту формулу західним політикам, щоб вони завжди тримали її в голові, у тому вигляді, в якому її сформулював нещодавно Олег Сенцов. Він сказав: "Щоразу, коли хтось із вас думатиме про те, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного із 13 тисяч загиблих в Україні". Далі в цій своїй фразі він каже про тих кримських татар, які зараз можуть бути арештовані, а в цей момент в їхніх будинках можуть відбуватися обшуки, і сім'ї з дітьми залишаться без батьків", - додав глава Меджлісу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови всіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

18 листопада глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що сподівається на прорив від зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.