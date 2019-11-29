Успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії, - Кваснєвський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, Олександр Кваснєвський в інтерв'ю Associated Press виступив на захист сина віцепрезидента США Гантера Байдена і української газовидобувної компанії Burisma.

При цьому Олександр Кваснєвський визнає, що компанія має складне минуле, "тому що історія всіх бізнесів і всіх великих статків в Україні - з дипломатичної точки зору - дуже непрості".

"Але сьогодні компанія дійсно добре організована, - каже Кваснєвський. - Вони хочуть працювати за правилами. Роль цієї компанії дуже важлива для України, тому що успіх Burisma означає меншу залежність України від Росії".

Коли Гантера Байдена запросили до ради директорів Burisma, Кваснєвський подзвонив йому і запевнив, що компанія налаштована працювати ефективно і прозоро.

За словами Кваснєвського, Гантер Байден володів експертизою та презентував унікальну перспективу компанії, в тому числі в галузі корпоративного управління, ринків капіталу та обладнання для газового буріння, де американці є світовими лідерами. "Він збирав інформацію, - зазначив Кваснєвський, говорячи про Байдена. - Він був корисний для нас, тому що знав багато чого, чого ми не знали".

На думку Кваснєвського, розвиток українських газових родовищ Burisma допоміг би Україні здобути енергетичну незалежність від Росії, що дозволило б зміцнити суверенітет нації. Саме це стало ключовим фактором під час ухвалення рішення увійти до ради директорів Burisma самим Олександром Кваснєвським.

Говорячи про геополітичну ситуацію, він жартує, що Burisma сьогодні "найпопулярніша компанія в Сполучених Штатах", але при цьому зовсім невесело те, що український бізнес втягують у політичний роман США і примушують відчувати себе "моряками на маленькому човні під час циклону"."Для компанії це складний час, - вважає Кваснєвський. - І вона не винна в ситуації, що склалася".

Кваснєвський нагадав, що Burisma забезпечує третину приватного видобутку газу в Україні та її роль для країни з точки зору забезпечення газової незалежності дуже важлива. Особливо це питання стає актуальним в опалювальний сезон, коли РФ шантажує Україну поставками газу.

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