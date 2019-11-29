За минулу добу вогонь забрав життя 9 людей в Україні, від початку року - понад 1,5 тисячі, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 28 листопада до рятувальників Одещини надійшло повідомлення про задимлення в під'їзді на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Семена Палія, 78. Прибувши на місце події, пожежники встановили, що горить домашнє майно в квартирі на 5-му поверсі. Під час гасіння було евакуйовано 6 осіб та врятовано двох людей. На жаль, унаслідок події загинули 82-річна жінка та дівчинка трьох років.

Цього ж дня у м. Бердянськ Запорізької області пожежа матрацу в кімнаті житлової квартири забрала життя чоловіка 1975 року народження. Ще один громадянин загинув на пожежі у приватному будинку в смт Михайлівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власника готелю "Токіо Стар", у якому в серпні згоріли 9 осіб, відпустили під домашній арешт

На Полтавщині, а саме в м. Лубни, вогонь забрав життя жінки 1930 року народження.

Також по одному смертельному випадку зафіксовано упродовж 28 листопада у Тернопільській, Миколаївській, Луганській та Івано-Франківській областях.

Загалом від початку року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 1 тис. 567та 1 тис. 290 осіб відповідно. При цьому, із 93 тис. 312 пожеж понад 28 тисяч випадків сталися саме у помешканнях громадян.

ДСНС вкотре звертається до громадян із проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.