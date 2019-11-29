За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, із 22 по 28 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб - санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

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У штабі також наголосили, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по російських окупантах у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спроби захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.