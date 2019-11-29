Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, йдеться на сайті парламенту в карті законопроєкту №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

"29.11.2019. Повернуто з підписом від президента", - сказано в карті законопроєкту

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 жовтня ввела нову шкалу військових звань для сержантського і старшинського складу ЗСУ.

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Відповідно до прийнятого закону, в ЗСУ скасовуються військові звання "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і вводяться нові звання "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер сержант"(корабельні - "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина"). Крім того, передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.

Як зазначено в записці пояснення, "ухвалення Закону України "Про внесення змін до окремих законодавчих актів України, що стосуються виконання військового обов'язку і військової служби" дозволить удосконалити порядок виконання військового обов'язку громадянами України, реалізувати введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці "NATO Code" згідно зі STNAG 2116, підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники для проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу, за зразком армії західноєвропейського зразка".