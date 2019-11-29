Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, в авральному порядку здійснюється облаштування позицій та інших інженерних об’єктів, у т.ч. для їхнього використання у зимовий період.

Крім того, ворогом встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв, у т.ч. поза межами позицій. При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості в районах відведення військ.

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"Недотримання російськими найманцями заходів безпеки під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях призвело до їхньої загибелі та поранень у 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 та 4 омсбр 2 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.