Український політв'язень Шумков скаржиться на здоров'я та образи з боку співробітників російської колонії, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що отримала відповідь на своє звернення від керівника "Управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Тверській області" щодо Шумкова, згідно з якою 27 серпня українця оглянув лікар-терапевт і за його призначенням ув'язнений нібито отримав своєчасне лікування в повному обсязі. Аналогічна відповідь про лікування Шумкова після закінчення ним голодування. Крім того, згідно з відповіддю, українець нібито не піддавався жорстокому поводженню, а фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії не було.

"Водночас ... Шумков продовжує скаржитися на періодичні головні болі і м'язові судоми. Днями відбулася зустріч Олександра Шумкова і консула посольства України в РФ, де був присутній керівник медичної служби "УФСВП Росії по Тверській області". Він пояснив, що ці болі виникають в результаті вегето-судинної дистонії, що є наслідком емоційного і нервового перенапруження і тривалого перебування в стресовій ситуації. При цьому показань про проведення спеціалізованих обстежень судин головного мозку поки немає. За погодженням Олександра було домовлено з керівництвом пенітенціарної установи про можливість проведення відповідного медичного обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за свій рахунок", - написала омбудсмен.

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Крім того, за її словами, в ході подальшої розмови Шумков повідомив, що "знову сталося два інциденти образливого і принизливого ставлення з боку співробітників колонії за його національну приналежність".

"Для подальшого захисту прав громадянина України буду робити відповідні звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Закликаю Комісара Ради Європи Дуню Міятович, а також Посольство України в РФ діяти скоординовано, щоб вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Олександра Шумкова", - написала Денісова.





Нагадаємо, українського в'язня Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.