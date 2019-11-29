Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі"

"У мене є очікування від зустрічі лідерів "нормандської четвірки" і я справді хотів би бачити план конкретних кроків, щоб ту позитивну динаміку, яка в нас є, щоб її зберегти і щоб рухатися далі. Бо альтернативи виконанню мінських домовленостей немає, і якщо ми дійсно хочемо мир в Україні, тоді треба це виконувати. Щоб Україна була такою, як ми її визнаємо в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Лайчак журналістам у смт Станиця Луганська Луганської області в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що в Мінську обговорюється питання про подальше розведення сил і засобів на Донбасі, але відмовився уточнювати, на яких саме ділянках.

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