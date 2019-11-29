За дешевий російський газ Україна вже заплатила втратою своїх територій і тисячами загиблих на Донбасі, - Климпуш-Цинцадзе

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"За час після відновлення Україною незалежності кожен школяр мав би зрозуміти те, наскільки небезпечними є будь-які знижки на газ від РФ. Це як ситуація в поганому супермаркеті, де ти, підходячи до каси, вже розумієш, що це була ніяка не знижка, бо цей товар коштує настільки дорожче і ти його вже не можеш повернути на полицю", – підкреслила голова комітету.

Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що історія українсько-російських відносин свідчить – щоразу, домовляючись із Росією про дешевий газ, Україна платила за це надто дорогою ціною.

"Дорожнеча цього газу нами вже має бути чітко усвідомлена. Дорожнеча тих знижок, які ми мали в 1997 році і потім у 2010 році, вилилася у втрати українських територій – українського Криму, втрату і окупацію українського Донбасу, у тисячі загиблих", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Це те, що сьогодні має стояти на заваді до будь-яких ініціатив щодо відновлення прямих поставок російського газу в Україну", – підкреслила вона.

Голова комітету додала: "Навіть якщо нам Російська Федерація буде безкоштовно постачати газ, ціна, яка заплачена за те, що ми були під атакою цієї російської зброї у вигляді газу, вже є просто неприйнятною".

Також Климпуш-Цинцадзе заявила, що фракція "Євросолідарність" внесе в парламент проєкт постанови про заборону прямих поставок газу з Росії.

"Ми будемо ініціювати постанову Верховної Ради України. Ми сподіваємося, що парламентарії нас підтримають, і ми зможемо застерегти виконавчу владу України від відновлення цих прямих поставок за міфічні знижки від РФ", - розповіла голова комітету.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що російський газ не потрібен Україні, щоб прожити опалювальний сезон. Вона нагадала, що в українські сховища газу закачано вже понад 21,5 млрд куб. м газу, і це дозволяє не просто прожити опалювальний сезон, але і значно довше забезпечувати потребу в газі.

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