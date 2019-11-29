Якщо виявиться, що затримана окупантами в Криму - це громадянка України, ми її захищатимемо, - заступниця представника президента в АРК Ташева

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказала заступниця постійного представника президента в Криму Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі жодної інформації немає, але такі дані ми, звісно ж, перевіряємо. Насамперед ми перевіряємо достовірність інформації. Це все фіксують, а потім має бути реакція МЗС або іншого профільного відомства. Поки що невідомо, є ця жінка громадянкою РФ чи в неї просто "кримський паспорт". Для нас усі люди, які мешкали у Криму до 2014 року, мали український паспорт, а потім отримали так званий кримський паспорт, залишаються громадянами України. Автоматичного виходу з українського громадянства немає. Для цього людина має сама написати заяву, яку необхідно схвалити президенту. У будь-якому разі потрібно проводити перевірку. Якщо виявиться, що затримана у Криму – це громадянка України, ми її захищатимемо", – підкреслила Ташева.

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