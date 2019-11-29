Танкер Delfi міг бути причетний до контрабанди нафтопродуктів, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У результаті проведених заходів останнім часом встановлені ознаки можливих схем з незаконного переміщення паливно-мастильних матеріалів з суден, які тривалий час перебувають у зоні очікування, поза територіальним морем України, чи на якірних стоянках портів та здійснюють бункерування інших суден із закритим кордоном, або суден, які знаходяться в каботажному плаванні. Також встановлено кілька суден, що могли бути причетними до незаконних оборудок, за ними велося постійне спостереження.

Це ж стосується і танкера "DELFI" (прапор – Молдова), який штормом винесло до узбережжя Одеси. Судно тривалий час перебувало у зоні очікування, за межами територіального моря України. Фактично, воно було у прилеглій зоні України, в режимі закритого кордону, що цілком відповідає нормам міжнародного морського права.

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В той же час, постійний контроль прикордонниками за судном, як за допомогою постів технічного спостереження, аналізу оперативної інформації, так і силами Морської охорони Держприкордонслужби, практично звело до нуля можливість здійснення ним незаконних оборудок в масштабах міжнародних морських перевезень та прибережного плавання.

У Держприкордонслужбі зазначили, що 16 листопада проводився огляд Delfi за 6 миль від берега в територіальному морі України. Ні вантаж, не заборонені предмети, ні ознаки здійснення незаконної діяльності виявлені на судні були.

Однак було виявлено ряд порушень в суднових документах, а також незадовільний стан самого судна.

"Вже за кілька днів капітан судна по відкритих каналах зв’язку в морі запитував про допомогу. Корабель Морської охорони, що перебував на службі неподалік, запропонував допомогу, проте, екіпаж від допомоги відмовився, аргументувавши, що підхід буксирів до нього вже організовано. Тим не менш, розуміючи стрімке наростання шторму, морські прикордонники не покинули аварійне судно саме у відкритому морі. Корабель Морської охорони в нічних умовах залишався поруч, освітлюючи знеструмлене аварійне судно, щоб його змогли знайти буксири та катер Морської пошуково-рятувальної служби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.