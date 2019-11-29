Столтенберг - Макрону: Протистояти РФ і боротися з тероризмом можна одночасно. Одне іншому не заважає

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи на прохання журналістів вчорашні заяви Макрона про те, що "Росія і Китай не є ворогами НАТО, наш ворог - тероризм", Столтенберг підкреслив, що НАТО не має обмежувати свою увагу тільки однією загрозою.

"Ми маємо бути готові відповідати на будь-яку потенціальну загрозу з будь-якого напрямку. Ми можемо працювати на обох напрямках (протидія тероризму та стримування агресивної Росії. – ред.), і один іншому не перешкоджає", - заявив він.

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Генсек також нагадав, що узгоджена політика Альянсу передбачає не лише стримування Росії, але й діалог з нею, і саме тому Альянс кілька років тому відновив роботу Ради Росія-НАТО.

"Росія – наш сусід, і це не змінити. Нам потрібен діалог з Росією для запобігання конфліктним ситуаціям та інцидентам. І діалог – це не ознака слабкості", - підкреслив Столтенберг.

Єнс Столтенберг також запевнив, що політика НАТО щодо Росії наразі лишається незмінною.

"НАТО спільно визначило політику щодо Росії... Ми маємо лишатися на спільній позиції щодо того, як протидіяти Росії", - заявив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".