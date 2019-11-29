Кількість грошей на виробництво серіалів будемо збільшувати, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції на тему: "Презентація результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії" в п'ятницю в Києві.

"Що стосується розвитку локальних місцевих кінотеатрів, то у нас не вистачить сьогодні для цього ресурсів, будьмо чесними. Але наше завдання - достукатися до мільйонів людей, які проживають у місцевості, де немає кінотеатрів. Тому будемо використовувати телебачення, яке є інструментом, через який ми можемо достукатися до людей, що проживають у місцевості, де немає кінотеатрів. ми будемо кількість грошей, які будуть направлятися на виробництво серіалів, збільшувати", - сказав Бородянський.

Міністр підкреслив, що однією з цілей державної політики у сфері кінематографії є ​​створення українських наративів і донесення їх глядачам. "Ми повинні створювати кіно з українськими смислами: кіно і серіали", - сказав він.

Також дивіться: Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави Держкіно, - Бородянський. ВIДЕО

Глава відомства також зазначив, що в світі спостерігається тенденція щодо розвитку серіального виробництва.

"Напевно, всі бачили серіал "Чорнобиль", який пройшов з видатними показниками в Україні і світі. Тему Чорнобиля, Радянського Союзу і героїзму українців підняв на новий рівень обговорення", - додав Бородянський.