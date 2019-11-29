Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.11.19 15:31

Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ

Українські військові мають намір збивати російські безпілотники, які будуть залітати з боку окупованого Криму, зенітно-ракетними комплексами Бук-М1.

бук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", тоді вже застосовуються зенітні ракети. Бук-М1 часто застосовувався до цих безпілотників, тому що була істотна загроза нашим військам (на Донбасі. - Ред.). Були випадки, коли безпілотники ворожі збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24", – розповів Ігнат.

Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, вважає військовий. За словами Ігната, Бук-М1 ефективний для знищення російських БПЛА "Орлан" і "Форпост". Безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в окупованому Криму, стверджують українські військові.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Росіяни під час атаки на позиції 46-ї ОДШБр під Сизим на Луганщині застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100