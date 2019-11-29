КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з "ОПЗЖ" Медведчука. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КВУ на своїй сторінці у Facebook.

Однак, попри те, що загальні показники участі в голосуваннях є доволі високими, у Верховній Раді залишається проблемою неучасть у голосуваннях значної кількості депутатів.

Так, за три місяці роботи 96 народних депутатів взяли участь у менш ніж 50% голосувань парламенту.

Із них дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань. Це:

1. Вадим Рабінович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь у 6% голосувань;

2. Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;

3. Ігор Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрій Деркач, позафракційний, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, "За майбутнє", 9%;

9. Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

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При цьому В. Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях Ради, Ю. Льовочкіна – на 31, І. Абрамович – 27, Ю. Солод – 26, А. Деркач – 26, В. Столар – 22, О. Фельдман – 36, А. Яценко – 30, Ю. Бойко – 37. Однак участі в голосуваннях депутати майже не брали.

"Керівництво Верховної Ради намагається боротися із проблемою неучасті в голосуваннях шляхом запровадження фінансових штрафів. Однак не варто очікувати, що це принципово вирішить проблему. Для 80-90% депутатів, які систематично ігнорують голосування, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли мова йде про депутатів-мультимільйонерів", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

З іншого боку, є низка народних депутатів, які взяли участь майже у 100% голосувань. Так, 18 народних депутатів взяли участь у 98-99% голосувань парламенту. Рекордсменом є Володимир Ватрас, який голосував у 99,6% випадків.