У питанні про скасування адвокатської монополії можна знайти компроміс, - віцепрезидент Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це адвокат і віцепрезидент Національної асоціації адвокатів Валентин Гвоздій сказав в інтерв'ю телеканалу Рада.

"Зараз Конституційний суд надав висновок, що суперечить тому, що було три роки тому, коли в Конституції за адвокатами закріплювали виняткове право на представництво в судах. В Основному законі також закріплено, що Україна обрала для себе європейський шлях розвитку. А в Європі із 45 країн у 33 існує так звана монополія. Тобто виняткове право адвокатів на представництво інтересів громадян і юридичних осіб у судах - це широко поширена практика", - каже Гвоздій.

На думку адвоката, держава зобов'язана надати своїм громадянам можливість професійного захисту, і не лише від кримінального переслідування, де виняткове право залишається за адвокатами, але і в інших категоріях справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна асоціація адвокатів України оскаржить в ДБР незаконні дії силовиків стосовно адвоката Погорілого

Як приклад він навів нещодавній випадок, коли Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Молдавська проти України".

ЄСПЛ визнав, що права Катерини Молдавської були порушені, оскільки її інтереси в українському суді захищав юрист за дорученням, тоді як сторону обвинувачення представляв професійний адвокат.

Гвоздій впевнений, що в питанні адвокатської монополії цілком можна прийти до компромісного рішення, яке не порушить конституційне право громадян на професійний захист інтересів у судах.

"Головним мотивом скасування адвокатської монополії представники влади називають фінансову доцільність. Тобто, на їхню думку, законодавча ініціатива допоможе в перспективі заощадити кошти державного бюджету. Справді, у Конституції є норма, за якою з 1 січня 2020 року всі державні органи і органи місцевого самоврядування мають наймати собі адвокатів. Але якщо у держави немає на це грошей, можна врегулювати це питання по-іншому. Наприклад, відстрочити введення цієї норми або ж і зовсім зробити виняток для держорганів, залишивши право на представництво їхніх інтересів у судах за їхніми штатними юристами. Навіщо ж відбирати цю гарантію у громадян?" - прокоментував Гвоздій.

Читайте: У Конституційному суді немає єдиної думки щодо скасування адвокатської монополії, - НААУ

Адвокат також нагадав, що з 2011 року в Україні діє система безоплатної правової допомоги для громадян - ті, хто не може оплатити послуги професійного адвоката своїми силами, мають право отримати такого захисника від держави.

У 2020 році на таку допомогу закладено близько мільярда гривень у бюджеті. І ось тут, заявляє Гвоздій, є можливість заощадити.

"Зараз 60% бюджетних коштів йде на утримання самої системи безоплатної правової допомоги Міністерством юстиції. І лише 40% - на оплату послуг адвокатів. Реформувавши цю систему - скоротивши адміністративні витрати і перенаправивши їх на потреби громадян - держава отримає бажану економію, не порушивши при цьому права громадян на професійну правову допомогу", - резюмував Гвоздій.

Він також зазначив, що існує великий ризик у рішенні надати право непрофесійним адвокатам захищати інтереси громадян у судах.

Також читайте: Глава НААУ Ізовітова: Зміни в законодавстві мають забезпечувати гарантії адвокатської діяльності

Адвокат нагадав, що діяльність адвокатів жорстко контролюється, він несе дисциплінарну відповідальність і може втратити статус. Інші юристи працюватимуть просто як ФОП, діятимуть на свій страх і ризик з метою отримати прибуток. Жодних інструментів контролю і впливу на таких юристів - немає.

Нагадаємо, що дискусії навколо президентської ініціативи про скасування так званої адвокатської монополії не припиняються. Нещодавно Конституційний суд нарешті надав свій висновок щодо відповідності запропонованої президентом правки нормам Конституції, проте до єдиної думки судді так і не дійшли. П'ять суддів КС представили 5 окремих думок, а це значить, що ініціатива доволі суперечлива і судді, котрі розглядали питання скасування адвокатської монополії, не змогли дійти спільного рішення.