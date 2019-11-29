Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Шість років тому суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін дав добро на розгін Майдану. Він заборонив проведення акцій з 1 грудня 2013 до 7 січня 2014 року, що стало приводом для Беркута свавільно розігнати студентів. Гадаєте Саніна звільнили? Ні, звісно. Ще й підвищили. Тепер він - суддя-спікер скандального Окружного суду. І за це в першу чергу варто "подякувати" упирям з Вищої ради правосуддя. В квітні 2018 року Вища кваліфкомісія суддів рекомендувала звільнити Саніна, але у ВРП якось не знайшлось на це чи часу, чи бажання", - говориться в повідомленні.

"Суддя Санін також подає всім приклад, як при скромних доходах жити на широку ногу. Вже за кілька тижнів після втечі Януковича його дружина придбала французьку яхту за 50 тисяч доларів. Останні роки Санін з дружиною в основному живуть на зарплату судді та матеріальну допомогу від держави. Окрім яхти і Ленд Крузера, Саніни змогли заощадити десятки тисяч доларів. З нерухомістю все ок. Квартира на 180 квадратів в Дніпрі, записана на тещу судді квартира в Києві, а також державну дачу у Конча-Заспі, яку орендує тесть Саніна - Володимир Яцуба. Якщо хто призабув, то це відомий регіонал, міністр в уряді Януковича, глава Севастополя до лютого 2014 року. Саме він фактично здавав місто окупантам. Не повірите, але донька Яцуби, тобто дружина Саніна, їздила відпочивати в анексований Крим і ще й викладала фото в соцмережах. Замість того, щоб вигнати Саніна геть, він досі отримує за наш з вами рахунок зарплатню, мешкає на державній дачі і залишається на посаді. Завдяки ВРП. У вас є ще сумніви, що нинішню огидну ВРП потрібно повністю перезавантажувати?"- резюмували в ЦПК.

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