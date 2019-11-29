Дніпропетровська ОДА спростовує інформацію про "заморожування" інфраструктурних проєктів в області, - заява

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо дезінформації про реалізацію інфраструктурних проєктів у Дніпропетровській області.

"Дніпропетровська ОДА поважає думку кожного. Але ми проти відвертих фальсифікацій і спотворення фактів. Офіційно заявляємо, що статті в деяких ЗМІ, написані на основі поста пана Юрія Богданова, ексрадника голови ОДА, містять дезінформацію. Серед фейків - нове керівництво ОДА заморозило десятки будівництв. Нагадуємо, що на 2019 рік екскерівники Дніпропетровської облдержадміністрації запроєктували понад 300 будівельних об'єктів по всій області. На це в бюджеті заклали 3,8 млрд грн - лише четверту частину від необхідного", - йдеться в заяві.

В облдержадміністрації зазначили, що "роботи на десятках об'єктів починали і ще більше - проєктували, розуміючи, що коштів на реальну реалізацію немає".

"Результат - 129 недобудов по всій області. Щоб просто завершити розпочате, знадобилося б 5,5 років. У той же час кошторис інфраструктурних проєктів була завищена на 6-15%. Через це область щорічно втрачала десятки мільйонів гривень. Корупційну схему виявила незалежна аудиторська компанія. Однак зараз діяльність департаменту капітального будівництва облдержадміністрації перевіряє і Державна аудиторська служба України", - підкреслили в Дніпропетровській ОДА.

"Щоб вирішити критичну ситуацію з будівництвом інфраструктурних об'єктів, Дніпропетровська ОДА розробила чіткий план дій. Провели переговори з підрядниками і знизили ціни на роботи. В результаті за два місяці вдалося заощадити понад 70 млн грн. Ці кошти спрямували на завершення реконструкцій. Виділили пріоритетні проєкти, які завершимо вже в цьому році. Це понад 20 соціально важливих об'єктів - опорних шкіл, садочків, лікарень, доріг. Там уже кипить робота", - резюмували в облдержадміністрації.

Також в заяві зазначили, що "вже спростовували фейки про будівництво на Дніпропетровщині в публічній площині, проте готові ще раз навести факти і надати документи".