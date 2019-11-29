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29.11.19 15:53

Поліція і СБУ провели обшуки в "Укргазвидобуванні"

Національна поліція і Служба безпеки України провели обшуки в апараті управління АТ "Укргазвидобування".

Поліція і СБУ провели обшуки в "Укргазвидобуванні"

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук Національною поліцією і Службою безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Причини обшуку компанія не уточнила, але повідомила про вилучення комп'ютерної техніки, що не було передбачено постановою про обшук.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", СБУ підтвердила проведення обшуків в офісі АТ "Укргазвидобування".

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"За матеріалами СБУ Нацполіція проводить слідчі дії. Все відбувається в рамках чинного законодавства. Деталі після завершення слідчих дій", - повідомили в СБУ.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

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