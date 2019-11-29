МОЗ оновив перелік протипоказань і застережень до календаря щеплень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначають у відомстві, це дасть змогу гармонізувати українське законодавство з порадами Національної технічної групи експертів з питань імунізації, що базуються на рекомендаціях ВООЗ.

До затвердженого переліку не додавали нових протипоказань. Внесені зміни дозволять лікарю надати кваліфіковані послуги майбутньому пацієнтові.

"Покращення опису процедури щеплення допоможе лікарю точно визначати абсолютні протипоказання та свої дії у конкретних ситуаціях.

Тепер протипоказання для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів: яєчного білка, дріжджів, желатину, лактози та латексу.

Протипоказання для людей із первинним імунодефіцитом були розділені за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит.

До прикладу, люди з імунодефіцитом мають уникати підгузків малюка, якого вакцинували ротавірусною вакциною протягом 4 тижнів. Для людей із ВІЛ-інфекцією описали застереження для кожної вакцини.

Також рекомендується щеплюватись вагітним або жінкам, які планують вагітність від грипу протягом сезону грипу. Немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки, котрі не мають таких контактів", - йдеться в повідомленні.

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Також окремо описано питання вакцинації у період лактації. Щеплення жінкам, які годують немовля, інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінки чи дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні.

Серед протипоказань до профілактичних щеплень названо такі:

- абсолютні - це стани, за яких від щеплення людина може зазнати більше негативних наслідків, ніж користі для здоров'я. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними або тимчасовими.

Абсолютними протипоказаннями до профілактичних щеплень є порушення імунітету, анафілактичні реакції, тяжкі поствакцинальні реакції, гострі захворювання, неврологічні порушення та інші. Детальніше про протипоказаннями до щеплень можна прочитати тут: https://bit.ly/2XVOCcd

- постійні протипоказання мають пожиттєвий характер та, найімовірніше, не будуть змінюватись.

- тимчасові - зникають з часом та мають тимчасовий характер лише у момент проведення щеплення.

Також існують застереження, так звана вакцинація з пересторогою. Тут остаточне рішення стосовно проведення процедури бере на себе лікар з урахуванням усіх ризиків та переваг для здоров’я пацієнта.