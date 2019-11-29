Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Так, суд зобов'язав Тупальського не залишати місце проживання з 22-00 до 6-00. Запобіжний захід діє до 24 січня.

Крім цього, Тупальського зобов'язали прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками, здати на зберігання паспорти.

Таким чином суд не задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про запобіжний захід для Тупальського у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 57 млн гривень застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання та обшуки - лише засіб тиску, як і в 2017 році, - Тупальський про розслідування проти нього

Крім того, на засідання увірвався невідомий, який назвав Тупальського "чортом". Суддю закликали видалити чоловіка, бо він заважав проводити засідання. Чоловіка вивели охоронці. Суддя зазначив, що зал судового засідання - це не кав'ярня.

Нагадаємо, 26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 людей у справі Альперіна. Тупальського підозрюють в участі у злочинній контрабандній схемі. Він стверджує, що не був знайомий з Альперіним, а контрабанду, навпаки, намагався припинити.