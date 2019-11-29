У Данії оскаржили дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на російські ЗМІ.

"Одна скарга щодо проєкту Nord Stream 2 була подана в межах термінів для подання апеляцій", - зазначила представник прес-служби відомства Еллен Евіг Ергенсен.

Раніше вона пояснила, що скарга зазвичай не призупиняє рішення у справі.

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Представник відомства також додала, що в середньому рада приймає рішення протягом 17 місяців - це середній показник на жовтень 2019 року.

Нагадаємо, проєктом північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1" до кінця 2019 року. В кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції.

В кінці жовтня цього року Датське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма (острів в Данії) довжиною 147 км. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є "Газпром". Фінансують проєкт європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".





