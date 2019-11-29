Деякі нардепи СН зобов'язалися підтримати переведення до ДБР слідчих у справах Майдану: "Закликаємо Закревську припинити голодування"

"Ми, що підписалися нижче, публічно беремо на себе зобов’язання проголосувати за переведення команди слідчих справ Майдану* до Державного бюро розслідувань і закликаємо Євгенію Закревську та українців, які до неї приєдналися, припинити голодування! Українці завжди програвали, коли не могли домовитись. Давайте вчитись будувати довіру. Якщо ви народний депутат і підтримуєте цю позицію - поставте в коментарях "+" та затегайте колег", - написав нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нардепам пропонується підтримати правку до законопроєкту №2116 "Про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", згідно з якою для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше 11 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

Під постом Монастирського на цей момент залишили позначки "+" уже 26 народних депутатів. Нардепка Олена Шкрум висловила переконання, що ініціатива набере 226 голосів.