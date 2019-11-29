Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах

Отримати коментар молодого чоловіка на ім'я Вадим вдалося журналістам ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До Кулеби (в лікарню. - Ред.) приїхав за власним бажанням. Усі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю", - розповів водій.

За словами Вадима, в нього самого ушкодження неважкі – струс мозку, забої. Також хлопець зазначив, що не є безробітним, як спочатку повідомляв заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Вадим працює водієм і, коли сталася аварія, їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований.

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Також постраждалий поділився, що чиновник вибачився перед ним і надав матеріальну допомогу.

"Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав - фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування", - розповів Вадим.

24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.

Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

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Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.