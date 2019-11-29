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29.11.19 18:57

Депутати не змогли відправити у відставку главу Миколаївської облради Москаленко

Депутати Миколаївської обласної ради, які більш ніж 3 години засідали за закритими дверима, відмовилися проводити сесію і розглядати питання відставки голови облради Вікторії Москаленко.

Депутати не змогли відправити у відставку главу Миколаївської облради Москаленко

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки ухвалені рішення за межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійний зал закритий, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її до 3:00", - сказала журналістам депутат обласної ради Тетяна Демченко.

Вона також зазначила, що якщо і надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно проводити перезавантаження всієї обласної ради. Тому що в даному вигляді вона непрацездатна.

Як повідомлялося 29 листопада, в Миколаєві депутати зламали двері в сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.

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