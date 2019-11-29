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29.11.19 16:32

Військовий викрав службовий Chevrolet у Миколаєві, а коли закінчився бензин, намагався вкрасти Mercedes, - Нацполіція

У Миколаєві раніше судимий військовослужбовець намагався викрасти Mercedes.

Військовий викрав службовий Chevrolet у Миколаєві, а коли закінчився бензин, намагався вкрасти Mercedes, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.

Заявник розповів, що коли він був біля свого транспортного засобу, до нього підійшов незнайомець і попросив допомогти завести з буксира його Chevrolet Niva. Чоловік погодився і пішов до авто, а потім помітив, що в цей час незнайомець не пішов із ним, а вже сів у його Mercedes і заводить його.

У салоні була дружина заявника, яка почала виштовхувати зловмисника з сидіння водія, однак автомобіль вже почав рух. У цей момент за кермо схопився і заявник, і різко смикнувши за ручник, зупинив Mercedes і витягнув із нього незнайомця, який швидко втік з місця події, покинувши Chevrolet Niva, яким їхав раніше.

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Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські почали розшук злочинця, і вже через кілька годин вжитих оперативно-розшукових заходів затримали його.

З'ясувалося, що викрадачем є неодноразово судимий 42-річний військовослужбовець, який вранці незаконно заволодів службовим автомобілем Chevrolet Niva, а коли в ньому скінчився бензин, вирішив викрасти Mercedes.

За цим фактом поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом" і затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років. Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.

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