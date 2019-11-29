Близько 70 тисяч ВІЛ-інфікованих українців - майже половина носіїв вірусу в країні - не знають, що заражені

Про це на акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"70 тисяч громадян України поки що не знають про свій ВІЛ-статус. Ми разом з пацієнтськими організаціями, міжнародними партнерами хочемо нагадати про те, що в Україні є лікування, кожен може отримати лікування, якщо тест буде позитивним. Приходьте до своїх сімейних лікарів, не бійтеся тестуватися, оскільки ми маємо всі можливості для того, щоб вам допомогти в майбутньому. ... На даний момент 123 тисячі наших громадян вже отримують лікування. Ми запустили програму замісної підтримувальної терапії, з цього року держава розпочала закупівлю профілактичних послуг з ВІЛ, виділивши на це 207 млн грн з державного бюджету ", - сказав Курпіта.

До вирішення проблеми поширення в Україні ВІЛ, окрім державних установ, залучені громадські організації, міжнародні та національні партнери БО "100% життя", ЮНЕЙДС, організації системи ООН, посольство США в Україні.

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Як зазначила на акції представник Посольства США в Україні Крістін Кріен, Сполучені Штати протягом останніх 13 років через фінансування окремих програм інвестували понад 240 млн доларів на підтримку заходів з протидії епідемії ВІЛ в Україні. В подальшому допомога в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу буде продовжена.

Також на акції презентували мобільний додаток HIV-Test, за допомогою якого можна онлайн визначити ризики інфікування на ВІЛ.

Україна посідає одне з перших місць серед країн Східної Європи за поширеністю ВІЛ. За підрахунками Центру громадського здоров'я, сьогодні в країні проживають близько 200 тисяч людей з ВІЛ, майже половина цих людей не знає про свій статус. Більше половини нових випадків ВІЛ виявляють на 3 чи 4 стадії, коли зупинити прогресування хвороби дуже важко. Вчасне тестування може змінити цю ситуацію.