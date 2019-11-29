На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є громадянин РФ, який проживає у Києві, та троє мешканців Черкащини. Кіберзлочинці через спеціальні закриті хакерські форуми купували дані платіжних рахунків іноземців. За привласнені кошти вони закуповували товари у популярних закордонних інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн сервіси.
Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у Києві та Черкасах правоохоронці вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки.
Також виявлено незаконно закуплені товари: smart-годинники, iPad, телефони Iphone, відеокамери GoPro, навігатори, відеореєстратори, ехолоти тощо та понад 5 тисяч доларів США.