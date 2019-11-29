На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є громадянин РФ, який проживає у Києві, та троє мешканців Черкащини. Кіберзлочинці через спеціальні закриті хакерські форуми купували дані платіжних рахунків іноземців. За привласнені кошти вони закуповували товари у популярних закордонних інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн сервіси.

Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у Києві та Черкасах правоохоронці вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки.

Також виявлено незаконно закуплені товари: smart-годинники, iPad, телефони Iphone, відеокамери GoPro, навігатори, відеореєстратори, ехолоти тощо та понад 5 тисяч доларів США.

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Зловмисникам готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. -