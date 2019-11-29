Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.11.19 17:26

Затримана в Севастополі "шпигунка" не має жодного стосунку до України, - розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України не має "жодного стосунку" до затриманої в окупованому Севастополі за підозрою в шпигунстві на користь української розвідки жінки.

Затримана в Севастополі "шпигунка" не має жодного стосунку до України, - розвідка

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми жодного стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація", - сказали в пресслужбі.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянки РФ, яка нібито шпигувала на користь України в окупованому Севастополі.

Заступник постійного представника президента в Криму Таміла Ташева заявила, що якщо затримана виявиться громадянкою України, офіційний Київ буде її захищати.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100