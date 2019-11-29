Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускає нас до матеріалів справи і чинить політичний тиск

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокат Олексій Шевчук, який здійснює представництво Олега Бахматюка в рамках кримінального провадження у справі рефінансування VAB банку, сьогодні, 29 листопада, подав скаргу керівникові Управління внутрішнього контролю Осипчуку Р.С. на дії детектива НАБУ Пачовського, який не з'явився для надання доступу до матеріалів справи і в грубій формі відмовив надати цей доступ. Скарга була зареєстрована старшим слідчим А. Гайданка. В даний час проводиться перевірка.

Також у коментарі виданню "Судовий репортер" Олексій Шевчук повідомив про те, що "в рамках цього кримінального провадження здійснюється політичний тиск на його підзахисного, оскільки публічно ЗМІ і НАБУ офіційно повідомлені про місце перебування Бахматюка для запобігання в подальшому маніпуляцій з переховування останнього від правоохоронних органів і ухилення від процесуальних дій. У цей час навпаки - не Бахматюк ховається від слідства, а детективи НАБУ не бажають проводити необхідні для об'єктивного проведення розслідування процесуальні дії за участю Олега Бахматюка, тим самим порушуючи його законні права та інтереси".

Нагадаємо, що "VAB Банк" - один із тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Стосовно посадових осіб банку та НБУ зараз проводяться слідчі дії у справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують обвинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесменові.

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