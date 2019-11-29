На головного свідка у справі Пашинського чинився тиск. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з протоколом на єдиного свідка у справі Пашинського чинився тиск для того, щоб він обмовив Пашинського і дав неправдиві свідчення.

Незважаючи на це, свідок Олійник повторив свої свідчення, які повністю знімають підозри в навмисності дій Пашинського. Олійник підтвердив, що Пашинський вистрілив у ногу Хімікусу після нападу й удару пляшкою по голові. На вимогу адвоката Федура долучити до справи свідчення головного свідка у справі Пашинського, представник прокуратури виступив із протестом, посилаючись на "таємницю слідства".

Незважаючи на аргументацію захисту і відсутність підстав для перебування Пашинського в СІЗО, Печерський суд продовжив арешт ще на 2 місяці.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.