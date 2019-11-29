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29.11.19 19:24

Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"

Представники "Газпрому" на газових переговорах нарешті представили свої коментарі до договору про приєднання мереж. Договір їм передали ще у вересні, але висловити свою думку про нього вони вирішили тільки зараз.

Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"

Про це пресслужба "Нафтогазу" повідомляє на сторінці компанії в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З хорошого: ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проект такого договору керівник ОГТСУ передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали", - сказано в повідомленні.

На думку "Нафтогазу", такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко.

Тристоронню зустріч ("Нафтогаз", "Газпром", "Єврокомісія"), заплановану на сьогодні, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і дійшли згоди по тексту угоди.

"Важливе застереження. Досвід показує, що з наближенням до важливих дат тактика російської сторони змінюється кілька разів, і буде змінюватися ще. На тому боці – дуже досвідчені переговорники, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів. Але ж і ми не раз бували в тому арсеналі і знаємо, що в ньому чого варто. Ми якісно підготувалися до цієї зими, і загнати нас в кут неможливо", - запевнили в "Нафтогазі".

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