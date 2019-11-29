Непрофільні активи "Укрзалізниці" продаватимемо, збиткові вокзали віддаватимемо в концесію, - Криклій

Про це в Івано-Франківську заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По Укрзалізниці ми дали велике завдання, окрім великої і малої приватизації підприємств, а їх буде продаватися сотні, у нас ще буде продаж непрофільних активів... Окрім курортно-санаторних і медичних комплексів є і колгоспи свої, і землі сільськогосподарського призначення... Ми робимо зараз оцінку і повний аудит цих активів і будемо їх продавати і віддавати в концесію", - зауважив міністр.
"Ми хочемо, щоб вокзали передавались в концесію, щоб діяли програми розвитку цієї концесії. Стратегічна інфраструктура, а це - колія, перон завжди є у державній власності. Але оперувати, управляти, розвивати, залучати орендарів може концесіонер, який під свої гарантії і зобов’язання буде займатися цими проєктами", - заявив Криклій.
Отриманий ресурс міністерство планує скерувати на оновлення пасажирських вагонів та інші базові речі на залізниці.
Він зауважив, що торік Київський залізничний вокзал зазнав збитків у сумі 2 млн грн, при тому що "пасажиротрафік там є більшим, ніж у будь-якому торговельному центрі", а найближчий до вокзалу МакДональдз входить у трійку найбільш відвідуваних у світі.
"Івано-Франківський вокзал – теж збитковий. Торік він зазнав 13-14 млн грн збитків, при цьому може давати для міста додаткові доходи у вигляді податків і зборів", - зазначив міністр.
Криклій переконаний, що більше таких збиткових активів, то менше може розвиватися Укрзалізниця.