1 український воїн загинув, від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

1 обстріл позицій ЗСУ російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

29 листопада в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) ДСНС проведено технічне обстеження ділянок місцевості по обидва боки від дороги. КПВВ відвідала делегація Словацької республіки на чолі з головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ Словацької республіки Мирославом Лайчаком.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші. На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами і засобами ДСНС України розібрано 2 допоміжні споруди, обстежено 0,03 гектара території та вилучено 27 вибухонебезпечних предметів.

28 листопада озброєні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Новолуганське, Шумел, Троїцького, Красногоровки, Мар'їнки, майорських, Водяного, Березовій і Новотроїцького.

За минулу добу втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Вчора, представники Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 вбивство, 1 розбій, 8 крадіжок, 2 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 6 фактів незаконного обігу наркотичних засобів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 20 829 осіб і 2 438 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 20 804 особи і 2 367 транспортних засобів.

У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 44 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.