Терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому законі не забуто людей, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні, межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доти, доки не врегульовано спір між Україною і ДНР, кордон проходитиме по лінії розмежування", - сказав пособник окупантів, так званий голова Народної ради НЗФ "ДНР" Володимир Бідевка.

Він додав, що "закон" нібито "не суперечить мінським угодам".

"Документ" одноголосно підтримали 76 "депутатів" так званої Народної ради.

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