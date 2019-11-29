Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"На даний час встановлено факти, які свідчать про вчинення адвокатом Портновим А.В. дисциплінарних проступків, а саме порушення ним присяги адвоката України, систематичного й грубого порушення ним правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, які є обґрунтованими підставами для накладення на Портнова А.В. дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю", – зазначено в скарзі прокурора.

Як приклад, Олександр Божко наводить фрагменти повідомлень від Андрія Портнова у What’sApp із погрозами. Також він наголошує, що адвокат у своєму Telegram-каналі публічно підтвердив авторство цих повідомлень.

"Мені як старшому прокурору групи прокурорів (...) з метою перешкоди виконанню мною службових обов’язків та у зв’язку з виконанням цих службових обов’язків 22.03.2019, 03.04.2019 та 22.10.2019 на мій мобільний телефон (...) в мобільному додатку What’sApp надійшли погрози насильством від Портнова А.В.", – зазначає Божко.

Прокурор вважає, що це є свідченням втручання Портновим у його професійну діяльність: "Вказане беззаперечно свідчить про втручання Портновим А.В. в діяльність прокурорів та є реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому, що є неприпустимим і протиправним в правовій державі. До того ж, Портнов А.В. не тільки втрутився в мою службову діяльність як прокурора, погрожував мені насильством, а й публічно закликає вчиняти такі ж незаконні дії велику кількість інших громадян України".

Олександр Божко просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів на основі викладених ним фактів застосувати до Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Сам Портнов цю ситуацію наразі публічно не коментував.

Раніше Слідство.Інфо показали, як адвокат Андрій Портнов погрожував низці працівників правоохоронних органів, серед яких був і прокурор Олександр Божко. Ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божка. Він обіцяв прокурору вжити щодо нього "виховні заходи". Повідомлялося, що погрози надходили ще кільком співробітникам Генеральної прокуратури, які вели слідство у справі ексчиновника. Зокрема, колишньому очільнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку.