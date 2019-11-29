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29.11.19 22:06

ФДМ реалізував 3 об'єкти держвласності за 108,5 млн грн, - Кабмін

Фонд державного майна продав 3 об'єкти держвласності за 108,5 млн грн.

ФДМ реалізував 3 об'єкти держвласності за 108,5 млн грн, - Кабмін

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За даними ФДМ найбільші серед проданих нещодавно державних об'єктів - це оптовий ринок у місті Бровари, який був проданий за 44,5 млн грн, тобто в 10 разів дорожче стартової ціни, яка становила 4 млн грн. Крім того, за 3,5 млн грн продали "Центр із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій". Ціна продажу стартувала з 270 тис. грн і зросла в 13 разів. За об'єкт боролися 10 учасників торгів.

Також Фонд держмайна продав 100% державного пакета акцій "АТ Україна Туристична", яку продано на 35% дорожче стартової ціни.

"Приватизація - один із ключових пріоритетів уряду і один із дієвих способів залучення інвестицій і боротьби з неефективним управлінням майном", - прокоментував результат прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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