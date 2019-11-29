Гандзюк хотіли облити зеленкою або нечистотами чи кинути в сміттєвий бак, - Левін

Левін, який переховується від слідства за кордоном, надіслав журналістам програми "Слідство.Info" аудіозапис із відповідями на їхні запитання, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, про "помсту" Гандзюк заговорили після мітингу під стінами Херсонської обласної держадміністрації проти спалення і незаконної вирубки лісу. Ігор Павловський запідозрив, що Гандзюк підтримує активіста Олександра Цегельника, який виступав на мітингу, і був його "особистим ворогом".

"Хтось запропонував: "от, мовляв, треба щось із нею зробити. Зайти, наприклад, на робоче місце і кинути в сміттєвий бак. "А як ви собі це уявляєте? Як зайти до міськради, як "сміттєвий бак", як тягнути її через міськраду? І, здається, навіть я сказав (не буду зараз це заперечувати, можливо, тому що час минув), щоб облити зеленкою. (Чому зеленкою? Тому що це найпоширеніша форма в Україні. Я маю на увазі: усіх чиновників на якихось мітингах обливають зеленкою) і сфотографувати", - розповів Левін.

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За його словами, при цій розмові були присутні близько 5 осіб, зокрема фігуранти справи Торбін і Павловський.

"І хтось запропонував її очорнити. Взяти відро лайна, зайти і облити. Як це зробити? Павловський сказав, що у нього є якась людина, яка проведе всіх цих хлопців, вони зайдуть з якогось входу. Не з центрального, зайдуть прямо в кабінет. Обіллють лайном і відразу це все сфотографують і потім це все викладуть в інтернет. Була така ситуація", - додав він.

Також Левін заявив, що про напад на Гандзюк 31 липня 2018-го року він дізнався з преси.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.