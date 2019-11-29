Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель

Про це чиновник розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Все дуже просто в нашій розмові з російською стороною. Ми 4 роки отримуємо ціну на газ - це ціна Європи плюс транспортування назад. У нас одна з найбільших цін, ми маємо конкурувати на міжнародних ринках нашими товарами. Російській стороні ми говоримо, якщо ми з вами і можемо домовлятися про прямі поставки, в пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, то ціна обов'язково має бути прив'язана до європейського індикатора. Ми не можемо отримати політичну ціну на газ, ми повинні брати індикатор Європи.

В Європі очікується зниження ціни за рахунок збільшення пропозиції, розвитку інфраструктури та поставок зрідженого газу, ми формульно прив'язуємося до європейського індикатива і отримуємо економічну ціну, а не політичну", - пояснив міністр.

Оржель підкреслив, що Росія ставить додатковою умовою збереження транзиту газу в ЄС прямі поставки газу в Україну.

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