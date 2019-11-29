"Мотор Січ" має контролювати держава, - Абромавичус

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді.
За його словами, покупець попросив консолідувати понад 50% акцій заводу і "Укроборонпром" направив в Антимонопольний комітет (АМКУ) запит про продовження термінів на два місяці.
На даний момент концерн проводить аудит відносин конструкторського бюро "Івченко Прогрес" із запорізьким заводом, але після завершення операції з купівлі українське бюро контактуватиме з уже китайським "Мотор Січ".
"Я не знаю, яке рішення ухвалить АМКУ, все перебуває в юридичній площині, але я вважаю, що компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати", - підкреслив Айварас Абромавичус.
Гендиректор концерну додав, що в Україні мають прийняти такий самий закон, як і в інших розвинених країнах, згідно з яким під час купівлі іноземними інвесторами критично важливих підприємств держава має право вето.