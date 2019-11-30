Для збереження транзиту ми готові отримати борг "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем газом, - Вітренко

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" стягує з "Газпрому" 3 млрд дол., оскільки "Газпром" відмовляється виплачувати кошти за рішенням Стокгольмського арбітражу. Хоча це рішення є фінальним і обов'язковим до виконання. Ми заарештовуємо активи "Газпрому" по всьому світу, тільки в Нідерландах ми заарештували їхніх активів на 5,2 млрд доларів.

Якщо "Газпром" не платить гроші, ми маємо право ці активи реалізувати. Щоб продемонструвати всім нашу конструктивність, щоб це не було перешкодою для продовження транзиту, ми можемо розглянути питання про отримання 3 млрд дол. газом. Газ це ліквідний товар, він теж має вартість, і як альтернатива отримання боргу акціями "Потоків", які нам потім треба буде продавати, ми можемо взяти газом. Оскільки хочемо отримати кошти раніше, а не пізніше", - пояснив Вітренко.

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На запитання про реакцію на цю пропозицію "Газпрому", він відповів, що за інформацією російських ЗМІ такий варіант нібито розглядається в пакетній угоді. Пакетна угода передбачає домовленість щодо погашення боргу, контракт на транзит і прямі поставки російського газу.