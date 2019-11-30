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30.11.19 08:44

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться в Єлисейському палаці

Зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться в Єлисейському палаці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на повідомлення адміністрації президента Франції 29 листопада.

На сайті Єлисейського палацу інформація про саміт поки не опублікована. Також поки не оприлюднений графік президента Франції на грудень.

У саміті візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Як розповіли в адміністрації, зустріч почнеться "в перші години після полудня" і триватиме до вечора. Детальну програму саміту обіцяли оприлюднити пізніше.

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