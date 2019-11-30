Оржель допускає прямі поставки газу з РФ "за неполітичною ціною"

Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ.

"Коли ми говоримо зараз з російською стороною, то у нас дуже чітка, відверта і чесна позиція: ми говоримо, що якщо ми з вами (Росією. - Ред.) і можемо домовлятися про прямі постачання, якщо потенційно, в комплексі, в пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, така умова, то ціна обов'язково повинна бути прив'язана до європейського індикатора", - сказав він.

Оржель наголосив, що Україна в жодному разі не може більше отримати "політичної" ціни на газ. "Ми повинні брати індикатор Європи, і якщо в Європі ціна знижується, а, згідно з відповідними оцінками, в Європі найближчим часом можливе збільшення пропозиції та інфраструктури LNG, відповідно ми прив'язуємося формульно до ціни Європи", - зазначив він.

Міністр зазначив, що ніхто не приховує, що російська сторона пропонує пакетну домовленість. "Вона (російська сторона. - Ред.) говорить про те, що транзитний контракт, обсяги, безпосередні прямі постачання. З нашого боку дуже аргументована позиція щодо виконання рішень арбітражів. І це є загальним таким комплексним рішенням, в якому повинна бути вироблена спільна позиція, прийнятна для всіх сторін", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель