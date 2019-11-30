На перехресті в Чабанах, де дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП, встановлять додаткові світлофори і знаки, - глава "Укравтодору" Кубраков

"Що стосується саме цього місця і цієї аварії, яка сталася в неділю, біля населеного пункту Чабани, я сподіваюся, що дуже скоро, протягом одного-двох тижнів ми розробимо спільно з поліцією ..., дивимося, що ми можемо зараз зробити без кардинальних заходів, як будівництво дворівневої естакади. Я сподіваюсь, що поставимо додаткові світлофори і знаки", - сказав Кубраков в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, глава "Укравтодору" підкреслив, що насамперед, для безпеки руху, люди не повинні порушувати правила.

Крім того, він зазначив, що до кінця року буде оголошений міжнародний тендер на будівництво естакад на під'їздах до Києва. Зокрема, йдеться про аварійні ділянки на трасах "Київ-Одеса" і "Київ-Чоп".

"Ці проєкти будуть реалізовані в рамках нашої співпраці з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком", - додав Кубраков.

Серед іншого, він сподівається, що в кінці поточного року або на початку 2020 року на дорогах може з'явиться фотофіксація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах

24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.

Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

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Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.