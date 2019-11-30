Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС, - Кулеба

"Сьогодні ми досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного хорватського головування в Раді ЄС. Уряд разом з парламентом працюватимуть, щоб європейська інтеграція України і надалі послідовно набирала обертів, зокрема, під час головування Хорватії в Раді ЄС,"– цитує Кулебу пресслужба Кабміну на сайті Урядового порталу, передає Цензор.НЕТ.

В інформації також повідомляється, що Хорватія підтвердила налаштованість і "надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС.

Кулеба подякував хорватській стороні за гуманітарну допомогу Україні, оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей учасників війни, поранених українських військових, переселенців зі сходу України, дітей з малозабезпечених сімей. До кінця поточного року хорватська сторона профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.

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"Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

"Головне, чого ми прагнемо – прискорити інтеграцію з ЄС у тих сферах, де її відчують українські громадяни та бізнес. Ми хочемо якнайшвидше отримати "промисловий безвіз" для українських товарів, спрощення митних процедур та умов ведення бізнесу, наблизити наші ринки та основні сфери життя до європейських норм та правил", - додав він.

Дмитро Кулеба також закликав прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України вступити до "Ініціативи трьох морів", що становить взаємний інтерес для України та країн Євросоюзу.

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