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30.11.19 08:33

Загинув воїн ЗСУ, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу російські терористичні війська 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Загинув воїн ЗСУ, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Вчора, 29 листопада, в результаті обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:
неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", – додали в штабі.

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