НАБУ почало розслідування проти нардепів від СН через можливі доплати в конвертах, - нардеп Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для "Слуг народу", які роздавав Микола Тищенко. У відповіді на мою заяву зазначено, що відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України за фактом можливого незаконного отримання членами фракції" Слуга народу "неправомірної вигоди, іншими словами - хабарів", - розповів Гончаренко.

Нагадаємо, на початку листопада в ЗМІ було опубліковане нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, в тому числі з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції Слуги народу ( "зрадник на зраднику"), нарікав, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я", а також повідомив про існування доплат у конвертах.

Потім він ухилився від питання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкери Джокером.

Пізніше виключені з фракції народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков підтвердили, що депутати фракції "Слуги народу" отримували зарплати в конвертах на суми від 5 до 15 тисяч доларів.

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