Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що на перепису населення в 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн. В уряді збираються провести електронний перепис населення.

За словами Лібанової, побачивши пост Дубілета, вона була "близька до істерики".

Дубілет стверджував, що разом з фахівцями-математиками і соціологами можна частину перепису проводити за таким алгоритмом: зібрати анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування.

"Навіть якщо припустити, що все населення нашої країни, кожна людина від 0 до 100 років має бодай один мобільний телефон (імовірність чого дорівнює нулю), то однак є території, не охоплені вишками. Це сільська місцевість. 30 кілометрів убік від серйозної траси — і зв'язок уже проблематичний, навіть у Боярці. Тому я дуже сумніваюся, що таким чином можна охопити все населення.

Але припустімо навіть, що сталося диво, і нам це вдалося. Постає велике питання: а що, перепис — це тільки чисельність? Як мінімум, це ще й статевовіковий склад. Так ми його не отримаємо. Спроби ж накласти з допомогою моделей поточну інформацію Держкомстату на ось цей розподіл чисельності — дуже сумнівні. Для поточного обліку, для якихось оцінок міжпереписного періоду, може, це й буде корисно. Але це не замінить перепису", - сказала вона.

За її словами, якщо перепис в Україні буде проведений таким чином, як пропонує міністр Кабміну, то міжнародне співтовариство може не визнати його.

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"Це оцінка чисельності населення. Якщо ми не проведемо повноцінний перепис, то просто не зможемо нормально управляти країною. У таблиці, яку я склала для Дмитра Дубілета, все розписано щодо кожного міністерства - які дані перепису і для чого потрібні", - пояснила вона.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн ​​жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.