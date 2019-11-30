"Ніхто не змушував, я вирішила сама", - Зеркаль про відставку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "DW".

Мене ніхто не змушував. Я вирішила сама. Знаєте, дуже часто не треба натякати. Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми всі дуже змінили свій образ роботи. Тому в нових умовах мають працювати, мабуть, інші", - заявила Зеркаль.

За її словами, зараз заява про звільнення - у держсекретаря.

Нагадаємо, 19 листопада заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ.

28 листопада заступник міністра закордонних справ Зеркаль написала заяву про звільнення.

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