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30.11.19 13:56

Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби один раз порушили режим тиші. Втрат серед наших воїнів немає.

Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"О 07.45 від села Новоласпа ворог розпочав обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях села Старогнатівка. Українські воїни також зі стрілецької зброї адекватно примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші.

За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед наших героїв немає.

 Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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